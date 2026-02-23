◇オープン戦阪神12―1ヤクルト（2026年2月22日浦添）阪神・ディベイニーは3回2死一塁から奥川の速球を右前に落としてオープン戦初安打を、5回無死満塁では右犠飛を放って初打点を記録した。この日は遊撃を守らず「4番・DH」で5打席に立った。8回にも右前打を放ってマルチ安打とバットは上昇カーブを描きつつある。「少しずつ打席の感覚も良くなってきた。どういう投球スタイルで来るかもわかることができた」と収穫を口