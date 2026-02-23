◇2軍練習試合阪神2―4エナジック（2026年2月22日具志川）社会人野球のエナジックとの練習試合で3失策し、途中交代を告げられた。「いいところを見せようが出過ぎている。守備でもバントでも去年の百崎らしさが消えてしまっている」と平田2軍監督。精神面の成長を促すため、厳しく指摘した。試合後には約20分間の特守を敢行。泥まみれでボールを追い続けた後、あふれる悔し涙を拭った。指揮官も「この試合がきっかけにな