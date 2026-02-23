◇オープン戦阪神12―1ヤクルト（2026年2月22日浦添）【阪神・藤川監督語録】▼一喜一憂せず（打線爆発に）まあ、黙って積むとそれだけですね。▼前川の活躍黙って続けることですね。選手はとにかく黙って自分の技術の向上に取り組んでいくと。それに尽きるんじゃないですかね。▼ベクトルは自軍試合の中ではいろんなことがあるでしょうから、とにかく自分たちはタイガースらしくゲームをして、チームをつくり