横浜が選抜連覇を目指し、同校グラウンドで紅白戦を行い、プロ注目の最速154キロ右腕の織田翔希（2年）が先発し、3回3安打無失点だった。最速は147キロを計測するも「納得のいく投球ではなかった」と自己採点は辛め。それでもピンチではギアを上げて3三振を奪った。「今は選抜の初戦に100％の力を出せるように準備している。いい部分もあった」と順調な調整ぶりをアピールした。前日に続き視察に訪れた大リーグ関係者は「日