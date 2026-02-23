新日本プロレスとメキシコ・ＣＭＬＬの合同シリーズ「ファンタスティカマニア」２２日大阪大会で、「ＵｎｂｏｕｎｄＣｏ．（アンバウンドカンパニー）」のティタンが存在感を発揮した。ＣＭＬＬ所属のティタンは２０２２年１０月に内藤哲也らのユニット「ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン（ＬＩＪ）」に加入。しかしＬＩＪは内藤、ＢＵＳＨＩが退団した２０２５年５月を最後に事実上の活動停止となり、残りのメンバーは