◇オープン戦中日0―3巨人（2026年2月22日北谷）中日の金丸がオープン戦初登板初先発し、4回2失点で降板した。被安打4ながら、3三振を奪うなど能力の一端を示し、順調ぶりをアピールした。「今日は変化球がテーマ。ストライクも取れましたし、感覚も良かった。キャンプでやってきたことを試すことだったので、やりたいことはできました」収穫は、わずか5球で3者凡退に退けた初回だった。先頭・小浜を内角スライダーで