◇練習試合オリックス9―6JR九州（2026年2月22日SOKKEN）オリックスの2年目・山中が、圧巻の放物線を描いた。JR九州との練習試合に「7番・一塁」で出場し、初回2死満塁で相手左腕の初球カットボールを強振。高々と舞い上がった打球は、どよめきとともにバックスクリーン右に飛び込んだ。「四球のあとで初球ストライクを取りに来るところをと思っていた。理想とした打球が飛んだと思います」昨季は4月17日の西武戦で、