◇オープン戦広島7―1日本ハム（2026年2月22日名護）迷いのない一振りだった。広島・坂倉が8回無死一塁から右越え2ラン。杉浦の149キロ直球を捉えた。チームのオープン戦1号アーチ。「強く振りにいって前に飛んでくれたので良かった」と振り返り、新井監督からは「真っすぐが強い投手から打って点を取れたのは凄く評価できる」と称えられた。昨年は春季キャンプ最終日に右手中指を骨折。復帰後も不振に苦しんだ。前日はD