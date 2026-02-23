閉会式のアトラクション＝22日、イタリア・ベローナ（共同）【ミラノ共同】第25回冬季オリンピック・ミラノ・コルティナ大会は22日夜（日本時間23日未明）に閉幕した。世界遺産のベローナ市街にある古代ローマ時代の円形闘技場で閉会式が行われ、ミラノとコルティナダンペッツォの2カ所にともされた聖火が消えた。日本選手団は金5、銀7、銅12の計24個のメダルを獲得。金5個は1998年長野大会に並ぶ最多で、総数は冬季最多だった