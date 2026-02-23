ラ・リーガ 25/26の第25節 セルタとマジョルカの試合が、2月23日02:30にエスタディオ・デ・バライードスにて行われた。 セルタはパブロ・ドゥラン（FW）、フェラン・ジュルガ（FW）、フェル・ロペス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマジョルカはベダト・ムリキ（FW）、ジャン・ビルジリ（MF）、セルジ・ダルデル（MF）らが先発に名を連ねた。 44分、セルタが選手交代を行う