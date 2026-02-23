セリエA第26節が22日に行われ、ミランとパルマ・カルチョが対戦した。昨年8月の開幕節以来、リーグ戦で24試合負けなしと安定した戦いを見せているミラン。しかし、下位相手のドローゲームも多く、1試合消化の多い首位インテルとは暫定「10」ポイント差を付けられている。今節ホームに迎えるのは日本代表GK鈴木彩艶も所属するパルマ・カルチョ。かつてアーセナルのアシスタントコーチを務めたカルロス・クエスタ監督のもと、こ