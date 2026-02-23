◇壮行試合侍ジャパン13―3ソフトバンク（2026年2月22日サンマリン宮崎）3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンは、初実戦となる「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合・ソフトバンク戦（サンマリン宮崎）に臨み、7回降雨コールドで13―3で大勝発進した。自身初の代表4番に入った佐藤輝明内野手（26）、5番の森下翔太外野手（25）、坂本誠志郎捕手（32）の阪神勢が躍動し、3人