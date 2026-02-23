◇壮行試合侍ジャパン13―3ソフトバンク（2026年2月22日サンマリン宮崎）【何と言う井端】日本代表の監督として興行面でも全面協力してきた。試合中に強い雨が降り始めて一時中断し、結局、試合が成立した後の7回表終了後に降雨コールドに。井端監督は広報担当に「5回成立していなかったら、払い戻しになっていたのかな？」と質問して、うなずかれた。チケットが完売して超満員だっただけに「そんな怖いことは…。危ない