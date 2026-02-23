中国国家エネルギー局が2月21日に発表したデータによると、2025年の中国の太陽光発電の新規設備容量は前年より14％増加して3億1700万キロワットとなりました。そのうち集中型太陽光発電は1億6400万キロワット、分散型太陽光発電は1億5300万キロワット増加しました。中国の太陽光発電設備容量は2025年12月時点で、前年比35％増の12億キロワットに達しています。現在、中国の太陽光発電産業は急速な発展の勢いを維持しており、エネル