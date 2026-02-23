◇壮行試合侍ジャパン13―3ソフトバンク（2026年2月22日サンマリン宮崎）侍ジャパンのDeNA・牧は「3番・二塁」で出場し3打数1安打。初回無死一、二塁で右前打を放った。その後2打席は凡退で「内容は良くなかった」と振り返ったが、「これを踏まえて次、打てればいい」と切り替えた。ピッチクロックについては、時短のために「（打席での）ルーティンを削るのは想定している。合うものをうまくやろうかなと思う」と話した