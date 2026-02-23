◇壮行試合侍ジャパン13―3ソフトバンク（2026年2月22日サンマリン宮崎）侍ジャパンの西武・源田は攻守ではつらつとした動きを見せた。打っては初回1死二、三塁での中前適時打など2安打1打点。守備でも3回1死一塁で山川の三遊間深くへの打球を処理し、併殺を完成させた。「ある程度しっかり振れたし、スタートとしては良かった」。特に守備面は井端監督の信頼も厚く「守備はちゃんとやらないといけないし、ゲッツーを取