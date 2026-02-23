◇壮行試合侍ジャパン13―3ソフトバンク（2026年2月22日サンマリン宮崎）侍ジャパンの阪神・坂本がバットで存在感を示した。4点リードで迎えた3回無死一塁の2打席目。2ボールから上茶谷の内角直球をはじき返した。「いいスイングができたので、良かった」打球は左翼ポール際に飛び込む侍ジャパン1号。満員に膨れ上がったサンマリンから送られる拍手を一身に浴びダイヤモンドを一周した。井端監督は3月の本大会で坂本、