◇壮行試合侍ジャパン13―3ソフトバンク（2026年2月22日サンマリン宮崎）【田淵幸一視点】3人で計6安打で11打点。佐藤輝、森下、坂本の阪神勢は、WBCを前にした侍ジャパン最初の実戦でチームを勢いづけた。その点だけでも価値がある。佐藤輝は昨季の2冠王がさらなる自信になった。あれだけの成績を残したのはやはり、だてではない。頭が投手側に突っ込むことがなく、ボール球にも決して手を出さない。そして2回の二塁