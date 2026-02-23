戦争を止めなければ、さらに多くの人命が失われる。だからといって停戦を急ぎ、被害国に理不尽な譲歩を強いるようでは、侵略者が戦果を得る悪（あ）しき前例となる。ロシアの侵略をどのように終わらせるかは、ウクライナの将来だけでなく、今後の国際秩序を大きく左右する。侵略の開始から２４日で４年となる。戦闘による死者は、ロシア側は３０万人前後、ウクライナ側は１０万人以上と推計される。ロシア軍は現在、ウクラ