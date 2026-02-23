三重県鳥羽市沖で２０日、貨物船「新生丸」が遊漁船「功成丸」に衝突し、釣り客２人が死亡、１０人が重軽傷を負った事故で、新生丸は衝突するまで速度を落とさずに直進していたことが捜査関係者への取材でわかった。国の運輸安全委員会の船舶事故調査官は２２日、現地で調査を始めた。捜査関係者によると、鳥羽海上保安部が新生丸の全地球測位システム（ＧＰＳ）のデータや船首方向のカメラ映像を分析した結果、新生丸は速度約