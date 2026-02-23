思いがこもった初日だった。メジャー組一番乗りで侍ジャパンに合流したロッキーズの菅野がブルペンへ向かう。「時間があるようでない。あんまりのんびりせずに、しっかり上げるところまで上げて大会に入っていきたい」。変化球を交えて39球を投じた。WBC出場は17年の第4回大会以来。21年の東京五輪をコンディション不良で辞退するなど日の丸から遠ざかっていた。「また代表のユニホームを着られるとは夢にも思っていなかった」