2026年1月22日、TOYOTA GAZOO Racingは「GRヤリス」をベースとした特別仕様車「GRヤリス RZ High-performance Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」の抽選申し込み受付についての概要を明らかにしました。 本モデルは、日本国内ではわずか100台限定での販売になるとあって、SNSを中心に大きな話題を呼んでいるようです。 チャンピオンのこだわりが詰まった特別なGRヤリスが登場 2026年1月22日、TOYOT