ワハハ本舗のお笑い音楽ユニット、ポカスカジャンのタマ伸也（57）が、ソロで新曲「入りますシリーズ3〜置くミュージック〜」のサブスク配信をスタートさせた。タマ伸也がアーティストに入り込んで歌う第3弾は矢沢永吉（76）、エレファントカシマシ宮本浩次（60）、ビートたけし（79）、そして自分自身に入り込んで憑依（ひょうい）して熱唱する全4曲。ダウンロードできるQRコードが付いた自分自身のアクリルスタンドも発売してい