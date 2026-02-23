女優鈴木京香（57）がテレビ朝日系「未解決の女警視庁文書捜査官Season3」（4月スタート、木曜午後9時）に主演することが22日、分かった。シリーズを通して演じてきた文書解読のスペシャリストである刑事を6年ぶりに演じる。また、黒島結菜（28）と新たにバディを組む。同シリーズは、波瑠演じる熱血刑事と、鈴木演じる文書解読に精通する刑事が事件に立ち向かう姿を描き、18年と20年に連続ドラマが、19年にドラマスペシャルが放送