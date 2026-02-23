プレミアリーグ第27節、トッテナムとアーセナルのノースロンドンダービーが行われた。トゥドール監督の初陣となったこの試合、トッテナムは3バックシステムで臨む。アーセナルは4分にサカのクロスからギェケレシュがヘディングを放つが、スパーズはドラグシンのブロックで凌ぐ。7分にはギェケレシュが左からカットインしてシュート。まずはアーセナルがボールを支配して攻め込む構図となりかけるが、レフェリーの通信機器のトラブ