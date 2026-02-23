金メダルを掴み、母親と感慨に浸るアイリーン・グー(C)Getty Images雪上のヒロインが有終の美を飾った。現地時間2月22日に行われたミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー女子ハーフパイプ決勝で、中国代表のアイリーン・グー（谷愛凌）が2大会連続の金メダルを獲得。これで今大会は参加した3種目すべてでメダル（金1、銀2）を手にした。【動画】黒キャミ姿でくつろぎながら愛用品を語る、アイリーン・グーの素顔を見る大