23日（月）は、沿海州付近の低気圧が北東へ進む影響で、午前中にかけて寒冷前線が通過する見込みです。この前線の影響で、北日本や東日本の日本海側、関東や東海では朝まで雨のところがあるでしょう。日中は全国的に概ね晴れますが、北日本の日本海側では雲が多く、所により雪が降る予想です。前線通過に伴い、日中の気温は日本海側を中心に関東や一部の太平洋側を除き、きのうより低くなる見込みです。それでも各地では3月から4月