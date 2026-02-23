ネットフリックスで配信中のアニメ「超かぐや姫！」の劇場公開記念舞台あいさつが22日、都内で行われ、声優の夏吉ゆうこ、永瀬アンナ、早見沙織、入野自由が登壇した。「かぐや姫」の物語を近未来の仮想空間に置き換えたファンタジー。主人公・かぐや役の夏吉は「皆さんの声援、応援のおかげで今日を迎えられた。かぐやのような、まぶしい幸せが皆さんに訪れますように」と笑顔で話した。全編をボカロサウンドが彩り、早見は