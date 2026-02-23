◆ミラノ・コルティナ五輪閉会式（２２日＝日本時間２３日未明、ベローナ・オリンピックアリーナ）【ベローナ（イタリア）２２日＝松末守司】第２５回冬季ミラノ・コルティナ五輪は２２日（日本時間２３日未明）、イタリア北部ベローナのオリンピックアリーナで閉会式が行われた。閉会式の冒頭でサッカー元イタリア代表ＭＦのダミアーノ・トンマージ氏（５１）が登場。同氏はベローナ市長を務めているための“出演”。懐か