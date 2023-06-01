ÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¤ÎSG¡ÖÂè39²óÁ´ÆüËÜÁªÈ´¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡×¤ÏºÇ½ªÆü¡£12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£1·î¤ÎÈÓÄÍG2Í¥¾¡Àï¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤ÆÍî¼Ö¤·¤¿¶â»ÒÂçÊå¡Ê45¡áÉÍ¾¾¡Ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï·üÌ¿¤Î¥Þ¥·¥óÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Çº£Àá¤ÎÍ¥½Ð¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£¡ÖÍî¼ÖÁ°¤È¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬¾è¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×À­¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í¥½Ð¤Ø¤ÎºÇ½ª´ØÌç¤À¤Ã¤¿½à·è9R¤Ï8ÏÈ¤«¤éÇòÀ±¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤âºòÇ¯SG2V¤Îº´Æ£Îå¤òµÕÅ¾¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ë¾¡Íø¤À¡£