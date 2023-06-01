²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Îº£°æÈþ¼ù¡Ê62¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡¦ÎÓ½¤¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¼Â²È¤Î²È¶È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£°æ¤ÏµÜºê¸©À¸¤Þ¤ì¡£¡Ö¤¦¤Á¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÅÅ´ï²°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢Éã¤¬¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤â¤Î¡£º£°æ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÅÄ¼Ë¤Ê¤Î¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÀìÌç¤ÎÅÅ´ï²°¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ê¤ó¤Æ¼ñÌ£¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼ñÌ£¤ò¼Â±×¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤È¤³