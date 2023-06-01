¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¡¦¥Õ¥ê¡¼¤Î±éµ»¤ò½ª¤¨¡¢Êú¤­¹ç¤¦»°±ºÍþÍè¡Ê±¦¡Ë¤ÈÌÚ¸¶Î¶°ì¡á16Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡Ê¶¦Æ±¡ËÃÄÂÎ¡Ö¶ä¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÏÂç²ñ¤òÄÌ¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤¬Â³¤¤¤¿¡£»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¤¬¥Ú¥¢¤ÇÆüËÜ½é¤Î¡Ö¶â¡×¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢1Âç²ñºÇÂ¿6¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¡ÖÃÄÂÎ¡¢¸Ä¿Í¤Ç¡Ø¶â¡Ù¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¥á¥À¥ë¡×¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¡¢ÃÝÆâÍÎÊå´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÎò»ËÅª¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¡×¤ÈÀ®²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£°¦¾Î¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤Î»°±º¡¢ÌÚ¸¶ÁÈ¤Ïºòµ¨