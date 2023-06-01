¼¡²ó2030Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¢¥ë¥×¥¹ÃÏ°è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂç²ñ¤Î¥í¥´¡á2025Ç¯2·î¡¢¥ê¥è¥ó¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¢¥ë¥×¥¹ÃÏ°è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¼¡²ó2030Ç¯Âç²ñ¤Ïº£²ó¤ËÂ³¤­¡¢´ûÂ¸¤«²¾Àß¤Î»ÜÀß¤òÂ¿¤¯³èÍÑ¤·¤¿Ê¬»¶³«ºÅ¡£¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Ï30Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Î°ìÉô²Æµ¨¶¥µ»¤ÎÅß°Ü¹Ô¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¡¢Åß¤Îº×Åµ¤¬ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¡£2ÃÏ°è·÷¡¢·×»Í¤Ä¤Î²ñ¾ì·²¤Ç¹Ô¤¦¡£ÅìÉô¥ª¡¼¥Ù¥ë¥Ë¥å¡¦¥í¡¼¥Ì¡¦¥¢¥ë¥×¤Ï²¤½£¥¢¥ë¥×¥¹ºÇ¹âÊö¤Î¥â¥ó¥Ö¥é