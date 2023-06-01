9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥±¥¢¥é¥ó¥É¡Ömedicube¡Ê¥á¥Ç¥£¥­¥å¡¼¥Ö¡Ë¡×¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¥°¥í¡¼¥Ð¥ëCM¡ÖMeMe in N.Y.ÊÓ¡×¤¬¤­¤ç¤¦23Æü¤«¤é½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡Ä¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤òÃå¤³¤Ê¤¹ÌÜ¹õÏ¡Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢ËèÆü¤¬¥¨¥¹¥Æµ¢¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÈ©¤ØÆ³¤¯¡¢ËÜ³Ê¥¹¥­¥ó¥±¥¢¡õÈþ´é´ï¥Ö¥é¥ó¥É¡£À¤³¦