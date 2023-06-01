元少年忍者の川〓皇輝（23）が、約2年ぶりに再演されるミュージカル「町田くんの世界」（7月7日から、東京・シアタークリエ）で主演を務めることが22日、分かった。24年の初演時に続く続投で、自身の誕生日となる7月30日に千秋楽を迎える。原作は安藤ゆき氏の同名漫画。物静かでメガネをかけた賢そうな外見とは裏腹に成績は中の下、運動神経は見た目通りという主人公「町田くん」が周囲を変え、愛されていく新感覚人間ドラマ。同級