¸½ÃÏ£²·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè27Àá¤Ç¡¢¥È¥¥¡¼¥É¥ë¿·´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿16°Ì¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤È¡¢¼ó°Ì¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬Á°¼Ô¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡£ÂçÃíÌÜ¤Î¥Î¡¼¥¹¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇÀè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢22Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬·ü¤«¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤À¡£32Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤òÊø¤·¤¿¥µ¥«¤Î¤ªÁ·Î©¤Æ¤Ç¥¨¥¼¤¬¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£ºò²Æ¤Ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿27ºÐ¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¤Ï¡¢Á°²ó¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£