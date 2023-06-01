¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè23Àá¡Û(Europa-Park Stadion)¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ 2-1(Á°È¾1-0)¥Ü¥ë¥·¥¢MG<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥Õ]¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥®¥ó¥¿¡¼(38Ê¬)¡¢¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥Þ¥¿¥Î¥Ó¥Ã¥Á(74Ê¬)[¥Ü]¥Ï¥ê¥¹¡¦¥¿¥Ð¥³¥Ó¥Ã¥Á(85Ê¬)<·Ù¹ð>[¥Õ]¥ä¥ó¡¦¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Ù¥¹¥Æ(51Ê¬)[¥Ü]¥ä¥Ë¥¯¡¦¥¨¥ó¥²¥ë¥Ï¥ë¥È(27Ê¬)¡¢¹â°æ¹¬Âç(77Ê¬)