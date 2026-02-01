¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè27Àá¡Û(¥·¥§¥ë¥Ï¡¼¥¹¥È ¥Ñ¡¼¥¯)¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹ 1-0(Á°È¾0-0)¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥¯]¥¨¥Ð¥ó¡¦¥²¥µ¥ó(90Ê¬)<Âà¾ì>[¥¦]¥é¥Ç¥£¥¹¥é¥Õ¡¦¥¯¥ì¥¤¥Á¡¼(61Ê¬)<·Ù¹ð>[¥¯]¥¦¥£¥ë¡¦¥Ò¥å¡¼¥º(15Ê¬)¡¢¥¸¥§¥¤¥Ç¥£¡¼¡¦¥«¥ó¥Ü(31Ê¬)¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó(41Ê¬)¡¢¥Á¥ã¥Ç¥£¡¦¥ê¥¢¥É(67Ê¬)¡¢¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë(90Ê¬+6)[¥¦]¥é¥Ç¥£¥¹¥é¥Õ¡¦¥¯¥ì¥¤¥Á¡¼2(58Ê¬¡¢61Ê¬)¡¢¥¢¥ó¥É¥ì(90Ê¬+3)¨¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬½ªÈ×