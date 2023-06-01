ÀéÍÕ¡¦»ÔÀî»Ô¤Ç½¸¹ç½»Âð¤¬·ã¤·¤¯Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£22Æü¸á¸å2»þÁ°¡¢»ÔÀî»Ô¤ÇÃÄÃÏ¤Î½»¿Í¤«¤é¡Ö¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤ÏÌó1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½¸¹ç½»Âð5³¬¤Î°ì¼¼¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£