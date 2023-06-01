¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢LUNA SEA¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬¡¢17Æü¸á¸å6»þ16Ê¬¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç23Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£56ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Áòµ·¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢º£¸å¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î¾ì¤òÀß¤±¤ë°Õ¸þ¤À¡£¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï20Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¡£ºòÇ¯¤Ë¤ÏÇ¾¼ðáç¤âÈ¯³Ð¤·¡¢Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÅÍÜ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î»àµî¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤é¤¬Èá¤·¤ß¤ÎÀ¼¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ö¿¿Ìð¤µ¤ó¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥É1°Ì¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÆ