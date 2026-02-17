WE¥ê¡¼¥°¤Ï22Æü¡¢¥Î¥¸¥Þ¥¹¥Æ¥é¿ÀÆàÀîÁêÌÏ¸¶DFÂç²ìÍý¼Ó»Ò(29)¤¬¥ê¡¼¥°ÁÏÀß¤«¤éÁ´100»î¹çÏ¢Â³¥Õ¥ë½Ð¾ì¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Âç²ì¤Ï¥¸¥§¥ÕÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹U-18¤«¤éÆüËÜÂÎ°éÂçFIELDS²£ÉÍ¤ò·Ð¤Æ19Ç¯¤ËNÁêÌÏ¸¶¤Ø²ÃÆþ¡£2021-22¥·¡¼¥º¥ó¤ËWE¥ê¡¼¥°¤¬ÁÏÀß¤¹¤ë¤È³«ËëÀá¤«¤é¥Õ¥ë½Ð¾ì¤òÂ³¤±¡¢½éÇ¯ÅÙ¤Î1Àá¤«¤éÎß·×100ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Àá¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Àï(⚫︎1-2)¤Ç¤Ä¤¤¤Ë100»î¹çÏ¢Â³¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Îµ­Ï¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£WE¥ê