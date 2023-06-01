¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26¤ÎÂè27Àá ¥µ¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¤È¥Õ¥é¥à¤Î»î¹ç¤¬¡¢2·î22Æü23:00¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥È¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ ¥µ¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¤Ï¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ö¥í¥Óー¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ë¥ë¥½¥ó¡¦¥¢¥ó¥°¥í¡ÊFW¡Ë¡¢¥¨¥ó¥¾¡¦¥ë¥Õ¥§ー¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥é¥à¤Ï¥é¥¦¥ë¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥±¥Ó¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥¨¥ßー¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¥í¥¦¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿