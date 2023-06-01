¡ÖLUNASEA¡×¤Î¿¿Ìð¤µ¤ó¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖLUNASEA¡×¡Ê¥ë¥Ê¥·¡¼¡Ë¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¿¿Ìð¡Ê¤·¤ó¤ä¡Ë¤µ¤ó¤¬17Æü¸á¸å6»þ16Ê¬¡¢»àµî¤·¤¿¡£56ºÐ¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¸åÆü¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤ò³«¤¯Í½Äê¡£ºòÇ¯9·î¡¢Ç¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£ºÊ¤Ï¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤ÎÀÐ¹õºÌ¤µ¤ó¡£¹â¹»»þÂå¤ËÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¥®¥¿¡¼¤ÎSUGIZO¤µ¤ó¤È¥Ð¥ó¥É·ëÀ®¡£1989Ç¯¤Ë¥ë¥Ê¥·¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢92Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡ÖROSIER