¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢LUNA SEA¤¬23Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¤Î¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬17Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£56ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Áòµ·¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¡£º£¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î¾ì¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë°Õ¸þ¤À¡£¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï20Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¡£¤½¤Î¸å¥¹¥Æ¡¼¥¸Éüµ¢¤·¡¢ºòÇ¯2·î¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ÖLUNATIC TOKYO 2025¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±9·î¤Ë¤ÏÇ¾¼ðáç¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¤½¤Î¸å¤ÏÃÏ¸µ¤Î¿ÀÆàÀî¡¦¿ÁÌî¤Ç