¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼ÃË»Ò·è¾¡¡¢¥«¥Ê¥ÀÀï¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤¬·è¤Þ¤ë¥´¡¼¥ë¤Ë´î¤ÖÊÆ¹ñ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡á22Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë22Æü¤Î¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼ÃË»Ò·è¾¡¤ÏÊÆ¹ñ¤¬¥«¥Ê¥À¤ò±äÄ¹¤ÎËö¤Ë2¡½1¤ÇÇË¤ê¡¢1980Ç¯Âç²ñ°ÊÍè3ÅÙÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥«¥Ê¥À¤Ï3Âç²ñ¤Ö¤ê10ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÂè1¥Ô¥ê¥ª¥É¤Ë¥Ü¥ë¥Ç¥£¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¡£1¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹1Ê¬41ÉÃ¤ËJ¡¦¥Ò¥å¡¼¥º¤¬·è¤á¤ÆÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë¥«¥Ê¥À¡½ÊÆ¹ñ±äÄ¹¡¢·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è