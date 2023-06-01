ロックバンド・ＬＵＮＡＳＥＡは２３日、公式サイトを更新し、メンバーの真矢さんが１７日に死去したことを報告した。５６歳だった。公式サイトでの報告文は次の通り。「皆様へＬＵＮＡＳＥＡのかけがえのないドラマー真矢が、２０２６年２月１７日１８時１６分永眠いたしました。２０２０年にステージ４の大腸がん、そして昨年には脳腫瘍も発覚し、７回の手術や治療を継続してきましたが、５６年の人生に幕を下ろし