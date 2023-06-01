ロックバンド・LUNA SEAの真矢さんが、17日に亡くなった。56歳だった。22日深夜、LUNA SEAオフィシャルサイトおよびSNSにて発表された。【画像】真矢さん訃報にあたってLUNA SEAメンバーコメント葬儀は遺族の意向もあり、すでに近親者のみで執り行われた。また、ファンとのお別れができる場を改めて設ける予定となっている。真矢さんは1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。ソロアーティストとしても活動。00年5月、タレント