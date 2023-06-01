◇ミラノ・コルティナ冬季五輪最終日米国 2―1（延長） カナダ（2026年2月22日ミラノ・サンタジュリア・アリーナ）ミラノ・コルティナ冬季五輪最後の種目となったアイスホッケー男子決勝は米国が延長の末にカナダを2―1で破り、「ミラクル・オン・アイス」と呼ばれた1980年レークプラシッド五輪以来46年ぶりに3度目の金メダルを獲得した。今大会には北米プロアイスホッケーNHLの選手が2014年ソチ大会以来12年ぶりに参加。