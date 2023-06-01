ボートレース住之江の「ＢＴＳ大和ごせ１２周年記念トランスワードトロフィー」は２２日、開幕した。水谷理人（２３＝香川）は初日は５号艇の１回走り。スピード感十分のまくり差しハンドルで、イン先マイした井内将太郎にバックで際どく迫ったが、２Ｍでは逆に突き放されて３着での船出となった。２連率３５％の相棒５６号機は「住之江は乗りにくいイメージだけど、今の１Ｍは乗りやすかったし、出口の感じは良さそうですね