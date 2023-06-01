ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」の真矢（しんや、本名・山田真矢＝やまだ・しんや）さんが１７日に死去していたことが２３日、バンドの公式サイトで発表された。５６歳だった。葬儀は近親者のみで執り行ったといい、後日にお別れの会を予定している。日本のロック界を席巻したドラマーがこの世を去った。同サイトは「ＬＵＮＡＳＥＡのかけがえのないドラマー真矢が、２０２６年２月１７日１８時１６分永眠いたしまし